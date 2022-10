Il Giornale – Spalletti: “Speriamo non torni a vedere nemici ovunque”

Tony Damascelli su Il Giornale si sofferma anche sul Napoli rendendo merito a Luciano Spalletti per il lavoro svolto. Gli azzurri sono primi in campionato di Serie A insieme con l’Atalanta, ma si giocano anche il primo posto con l’Ajax alla Cruijff Arena. La squadra partenopea è prima con sei punti, mentre gli olandesi dopo due partite hanno tre punti, così come il Liverpool che gioca con i Rangers.

I meriti di Spalletti ci sono tutti, ma Il Giornale sottolinea: “Il calendario oggi prevede due partite che si portano appresso storia, fascino e riguardano le due italiane. Il Napoli ad Amsterdam ha una voglia maledetta di ribadire il grandioso avvio europeo con sette gol segnati tra Liverpool e Rangers di Glasgow, i meriti di Spalletti sono indiscutibili, sperando però che il tecnico non ritorni alle cattive abitudini e a vedere o immaginare nemici e ombre e fantasmi ovunque, anche adesso che è primo in classifica“.