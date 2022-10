Spalletti: “Napoli bisogna vincere in stadi importanti. Simeone e Raspadori, ecco chi gioca”

Luciano Spalletti a Sky ha parlato della sfida di UEFA Champions League tra Ajax e Napoli valida per il terzo turno del Girone A. Il tecnico del Napoli ha detto che bisogna diventare grandi e bisogna farlo in partite importanti. Poi ai microfoni dell’emittente satellitare ha aggiunto: “È chiaro che per diventare importanti bisogna andare a vincere in stadi bellissimi come quello dell’Ajax“.

Poi l’allenatore ha aggiunto: “Oramai siamo arrivati ad un punto in cui non si torna più indietro. Giochiamo un calcio diverso, meno convenzionale rispetto a quello che si gioca in Serie A. Abbiamo giocatori internazionali che possono misurarsi con tutti. Scendiamo in campo con l’atteggiamento giusto perché durante l’allenamento c’è sempre grande disponibilità“. Sul turnover Spalletti ha detto: “Portiamo avanti la nostra idea di gioco. È possibile che domani ci siano due o tre cambi. Raspadori o Simeone? Ci sono giocatori che stanno facendo molto bene ma non si può pensare che si giochi sempre dall’inizio alla fine. Domani giocheranno tutti e due una parte del match”

Chiusura dedicata all’Ajax: “È una squadra che gioca un ottimo calcio e che ha giocatori tosti. Noi dovremo essere bravi e tenere sempre il cervello acceso per tutta la durata della partita“.