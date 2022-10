Insigne, l’ex agente: “Kvara mi ricorda George Best. Il Napoli lotterà per lo scudetto”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, si sofferma sul Napoli nel corso della trasmissione Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “Non mi sorprende l’avvio del Napoli. Ad inizio stagione sono stato tra quelli che pronosticavano una squadra addirittura più forte dell’anno scorso. Trovo che il Napoli stia confermando le aspettative, con tanta qualità. La società ha programmato bene il rinnovamento: era finito un ciclo, il club aveva messo in preventivo di inserire giocatori che avessero più fame rispetto a chi, invece, vivesse ormai emotivamente una fase di stallo. Questo è il motivo per cui il Napoli ha vinto, in così breve tempo. Senza troppi giri di parole, gli azzurri lotteranno per lo scudetto”.

“Kvara? Quando hai qualità tecniche eccezionali, le metti in mostra ovunque. Il campionato è marginale. Il georgiano è un grande giocatore, se vogliamo fare il giochino dei paragoni dico senza dubbio alcuno che mi ricorda George Best. La cosa sorprendente di Kvara è la sua forza nel reggere l’urto dell’avversario, quando lo contrasta nella giocata”. “La Champions? Vincere ad Amsterdam si può, bisogna anche sapere che l’Ajax in casa è forte e temibile, i ragazzi olandesi sono ben organizzati e giocano ottimamente. Il Napoli se la giocherà, consapevole anche che se dovesse vincere, avrebbe ormai la qualificazione in tasca”. “Non dovesse arrivare il risultato pieno, niente drammi: ci sono le due gare del girone di ritorno, con Ajax e Rangers, che in qualche modo dovrebbero facilitare il passaggio del turno, senza dover pensare all’ultimo confronto ad Anfield”.