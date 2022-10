Alvino controcorrente: “Il migliore di Napoli-Torino non ha segnato. Griglie? Si sono bruciate”

Il giornalista Carlo Alvino va spesso controcorrente e dice la sua in ogni occasione. Apprezzato e contestato allo stesso momento, anche in merito al migliore della partita di sabato ritiene che sia Raspadori, in barba al fatto che non abbia contribuito alla vittoria con goal e assist, bensì la prestazione è ciò che viene valutata dal giornalista. Nel corso della trasmissione con i tifosi a Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino si sofferma sulla vittoria del Napoli contro il Torino: “Giacomo Raspadori non ha fatto granché? Non sono d’accordo. Io invece dico che la vittoria dei partenopei ha un nome e cognome: Giacomo Raspadori. Dal punto di vista tattico, infatti, la scelta di Luciano Spalletti di inserirlo al centro dell’attacco è stata vincente. E poco importa se non ha segnato, il bene del Napoli viene prima”.

Su Mario Rui: “Le sue prestazioni sono da incorniciare anche perché ha la possibilità di alternarsi con Mathias Olivera. Prima infatti doveva giocare sempre, anche le partire di allenamento del giovedì. Ora invece sa di potere tirare il fiato in caso di necessità perché ha un calciatore in grado di poterlo sostituire più che degnamente”. Infine sulle famose griglie di inizio stagione: “Il Napoli non veniva considerato da certi esperti. Cosa dire? Le griglie si sono bruciate (ride, ndr)“.