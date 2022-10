Ajax-Napoli, Spalletti: “Queste sono le gare per diventare grandi. Farò due cambi”

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia di Ajax Napoli, i partenopei in Champions hanno fatto percorso netto.

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha parlato della sfida contro l’Ajax:

“Ci assomigliamo molto come tipo di squadra. Ad entrambe piace giocare e iniziare il gioco dal basso. Sarà una bella sfida, uno stadio bellissimo e un club fantastico. Dobbiamo sicuramente trovare un verso al loro modo di attaccare, hanno anche la possibilità di sfondare con il centravanti loro. Riusciremo a diventare grandi solo facendo delle grandi partite e vogliamo farlo.

L’Ajax è una squadra che costruisce molto bene, dobbiamo trovare lo spazio per togliergli le loro giocate. Noi giochiamo il nostro calcio che è un calcio che sta cambiando in Italia e lo stiamo facendo molto bene”.

Spalletti nel corso della conferenza stampa ha poi aggiunto: “Chi gioca? Abbiamo una rosa di livello e può essere che domani due o tre titolari giocano al posto di altri due o tre titolari. Non c’è bisogno di fare i nomi. Valutiamo tutto con il nostro staff. Ho preso in considerazione l’Ajax di quest’anno, non quello dell’anno scorso. A me sembra che Schreuder stia facendo un ottimo lavoro anche quest’anno. A loro piace giocare un po’ come giochiamo noi, magari hanno anche la possibilità di sfondare con un attaccante di peso. Sarà una sfida emozionante, uno stadio magnifico e un club fantastico. Riusciremo a diventare grandi solo facendo delle grandi partite”.

“I complimenti del tecnico dell’Ajax? “Ha un po’ esagerato sui complimenti, non modificheremo niente dai nostri atteggiamenti. L’anno scorso ci è stato da insegnamento, ora che ci siamo giocheremo col massimo dell’attenzione. Domani non ci saranno cervelli distratti sul campo”.