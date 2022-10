Marchisio: “Raspadori e Kvaratskhelia, ci sono giocatori più importanti”

Claudio Marchisio ex centrocampista della Juve parla del Napoli e di Kvaratskhelia-Raspadori ad Amazon Prime Video.

L’ex giocatore commenta il momento del Napoli che ha cominciato benissimo la stagione. Gli uomini di Luciano Spalletti sono primi in Serie A con il miglior attacco, primi in Champions League sempre con il miglior attacco. Numeri da urlo che hanno messo in evidenza anche l’esplosione di alcuni calciatori del reparto offensivo come Raspadori e Kvaratskhelia. L’ex Sassuolo insieme con Simeone sta sostenendo l’attacco azzurro dopo l’infortunio di Osimhen, pronto a rientrare con la Cremonese.

Marchisio ad Amazon Prime Video parla proprio della coppia Kvaratskhelia-Raspadori e dice: “Non voglio assolutamente togliere nulla a questi due calciatori che stanno facendo molto bene. Raspadori e Kvaratskhelia stanno crescendo tantissimo. Ma credo che il reparto di centrocampo con Zielinski, Anguissa e Lobotka sia molto più importante ed incisivo“. Marchisio si sofferma soprattutto sulla coppia Lobotka-Anguissa e li definisce giocatori che hanno “uno spessore importante, sia in fase di costruzione ma anche in fase di interdizione della manovra avversaria. Anguissa sta trovando anche il gol e questo alza il livello della squadra partenopea“.