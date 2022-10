Rinnovo Meret: ecco quanto guadagna al Napoli, le cifre ed i dettagli. Sorpresa nel contratto

Il rinnovo di Alex Meret è stato ufficializzato dal Napoli, il portiere firma fino al 2024 e guadagna circa 2 milioni di euro a stagione.

Le cifre dell’affare Meret vengono indicate da Gazzetta dello Sport che ritorno sul nuovo contratto del portiere. Meret ha deciso di restare a Napoli, due anni di contratto con opzione fino al 2025 per il club di Aurelio De Laurentiis. Ci si attendeva un contratto più lungo, magari 5 anni, dato che l’estremo difensore friulano ha solo 25 anni e quindi può essere una garanzia anche per il futuro. C’è chi dice che questo fa capire che il Napoli si sta guardando ancora in torno a livello di portieri, così come lo sta facendo anche Meret. Ma questo resta una questione secondaria.

Rinnovo Meret: le cifre fino al 2024, quanto guadagna al Napoli

È chiaro che dopo anni di alternanza con Ospina e una estate passata con la valigia pronta, ci sia ancora qualche piccolo dubbio da dissipare. Va ricordato che la società ha sempre puntato su Meret, quindi questo è una garanzia per il portiere. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Meret e quanto guadagna con il nuovo contratto col Napoli: “Il Napoli ha aperto la stagione dei rinnovi che blindano questo nuovo ciclo, avviato con la rivoluzione estiva. Ieri sono arrivate due firme importanti: Alex Meret ha prolungato di un anno, fino al 2024, con opzione per una ulteriore stagione: guadagnerà circa 2 milioni a stagione. Dopo un’estate travagliata è un buon segnale“.

Tra i rinnovi arrivati nella giornata di ieri in casa azzurra si segnala anche quello di Alessio Zerbin. L’esterno di 23 anni si è legato alla società di Aurelio De Laurentiis per 5 anni, segnale che il club crede molto nella crescita del giocatore che ha già esordito in Serie A, in Champions League ed è nel giro della Nazionale di Roberto Mancini.