Koulibaly batte il Milan: “Napoli, non mi aspettavo fosse così forte, non ha più bisogno di me”.

Il Chelsea batte il Milan con un’ottima prestazione di Kalidou Koulibaly che parla anche del Napoli al termine del match di Champions League.

Il difensore senegalese ha ritrovato una maglia da titolare dopo che il tecnico Potter lo aveva tenuto in panchina negli ultimi match di Premier League. Un periodo di adattamento naturale che Koulibaly ha accettato senza fare troppi problemi. Koulibaly con il Milan è stato uno dei migliori ed ha contribuito a dare una sonora lezione agli uomini di Pioli che a metà del secondo tempo avevano già perso ogni speranza di poter vincere la gara.

Napoli, il commento di Koulibaly dopo Chelsea-Milan

“Sapevamo che era una partita difficile contro una grande squadra. Era importante felice, sono contento di essere tornato in campo. Io Ho bisogno di giocare. Sto facendo bene anche se non sono ancora perfetto. Sono contento della vittoria e del clean sheet. Abbiamo dimostrato di poter vincere contro una grande squadra, tra sette giorni a San Siro sarà una grande partita. Andremo lì per vincere, sappiamo che batterli lì è difficile” ha detto Koulibaly dopo la sfida Chelsea-Milan.

Poi Koulibaly si è soffermato anche sul Napoli che ha battuto l’Ajax 6-1 e si trova al primo posto in Champions League e Serie A: “Il Napoli è cresciuto molto, non ha più bisogno di me, quello che sta facendo mi fa enorme piacere. Me l’aspettavo? No, non me l’aspettavo. Sul campionato meglio non dire niente, ma spero vadano tanto avanti”. Al posto del difensore senegalese il Napoli ha trovato un grande Kim, ma questo non sminuisce le capacità di Koulibaly che resta uno dei difensori più forti d’Europa.