Il Mattino – Osimhen rientra, chi gli farà spazio?

Victor Osimhen è pronto a rientrare nel match con la Cremonese, Raspadori e Simeone lo hanno sostituto nel ruolo di prima punta.

Il nigeriano è fermo per un problema muscolare rimediato dalla sfida con il Liverpool, prima gara di Champions League. Difficile che possa giocare dal primo minuto con la Cremonese, anche perché deve recuperare il ritmo partita. Secondo Il Mattino col rientro di Osimhen c’è un rebus gerarchie. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Il dilemma in casa Napoli si avvicina, pronto il rientro di Osimhen che dovrebbe andare in panchina contro la Cremonese e forse anche contro l’Ajax per poi rientrare al 100% contro il Bologna. E chi gli farà spazio? “Certo, c’è un abisso tra Raspadori e Osimhen che, per caratteristiche ha più in Simeone l’alter ego. Con la Cremonese il ballottaggio sarà ancora tra l’argentino (stavolta favorito) e la stella italiana. Poi, tutto verrà rimescolato“.

Osimhen: ‘sfida’ con Raspadori e Simeone

Come abbiamo scritto noi di Napolipiu, Osimhen non può essere mai un problema per il Napoli, al massimo lo sarà per gli avversari. Per Spalletti può essere solo un vantaggio avere un altro attaccante che può alternare a Simeone e Raspadori. Inoltre l’ex Sassuolo può giocare anche da esterno o trequartista, come ha dimostrato sia nel Napoli che in Nazionale. Questo gli dà la possibilità di avere molte più possibilità di giocare dal primo minuto. Ma con i tanti impegni ravvicinati che ha la squadra di Spalletti ci sarà spazio per tutti, anzi è fondamentale avere una rosa profonda, visto che fino a novembre si gioca praticamente una volta ogni tre giorni.