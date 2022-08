Kvaratskhelia, Napoli già lo ama. Ricordate la critica di Fedele?

Kvicha Kvaratskhelia è già un idolo dei tifosi, dopo che alla prima partita ha segnato un gol e fornito un assist a Zielinski. Un passaggio al bacio quello del georgiano per il polacco, l’unico utile per aprire l’autostrada verso la porta di Montipò e mettere Zielinski nelle condizioni di segnare e far tornare il Napoli in vantaggio. C’è chi ha sottolineato che Kvaratskhelia non è riuscito a terminare nessun dribbling sugli otto centrati, quasi a voler per forza offuscare la prestazione del georgiano costato ‘appena’ 10 milioni di euro al presidente Aurelio De Laurentiis.

Intorno a Kvaratskhelia c’è ancora scetticismo, ma c’è sempre stato da quando il Napoli lo ha preso dalla Dinamo Batumi. Mentre il georgiano macinava gol in patria e con la maglia della Nazionale, c’era chi si affrettava a sottolinea che in Italia avrebbe trovato parecchie difficoltà. Anche dopo il buon pre campionato, giocato sempre a ottimi livelli, c’è chi non ha creduto nel giocatore. È il caso di Enrico Fedele che su Kvaratskhelia solo pochi giorni prima di Verona-Napoli, ha sentenziato: “Khvicha Kvaratskhelia è un ingobbito: ha il frigorifero sulle spalle. Il dribbling ce l’ha nel sangue. La finta è un inganno, e chi la fa? Chi è scippatore, come lui“. Una sentenza così negativa era stata offerta da Fedele anche su Anguissa ad inizio della scorsa stagione, la speranza dei tifosi del Napoli è che il risultato sia lo stesso.