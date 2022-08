Napoli col Verona scrive la storia: non era mai accaduto in tutta la sua storia

Il Napoli nella sfida con il Verona aggiunge un altro record alla sua storia di quasi cento anni: mai aveva segnato 5 gol alla prima partita in Serie A. Una curiosità che è venuta fuori in queste ore, analizzando il match e riguardando anche i vecchi score della società partenopea fondata nel 1926.

Una partenza con il botto quella degli uomini di Spalletti che con il Verona poteva avere anche un punteggio più largo, visto che è stato annullato, giustamente, un gol ad Ounas e Zerbin nel finale ha fallito il suo primo gol in Serie A.

Ma la vittoria per 2-5 del Napoli con il Verona verrà ricorda per questo nuovo record della storia azzurra. Sicuramente un buon punto di partenza per la truppa di Luciano Spalletti che guadagna tre punti, ma anche una buona dose di morale. Certo c’è ancora molto da fare ed un calciomercato da completare, con Ndombele vicinissimo e l’affare Raspadori che diventa sempre più complicato, a causa dei cambi di scena improvvisi del Sassuolo.

La squadra di Spalletti sembra avere già un buon potenziale, ma è chiaro che la rosa va migliorata, anche perché si gioca in Champions League ed il Napoli è in terza fascia. Lo ha ricordato Spalletti nell’ultima conferenza stampa, lo hanno bene a mente anche i dirigenti azzurri che stanno lavorando per completare la rosa il prima possibile.