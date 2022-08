Di Marzio: “Ndombele al Napoli accordo blindato. Fabian al Psg”

Ultime notizie di calciomercato di Gianluca Di Marzio di Sky: il Napoli ha l’accordo per Tanguy Ndombele del Tottenham. Oramai manca veramente pochissimo per vedere il centrocampista francese in maglia azzurra. Sostanzialmente si deve attendere che si liberi Fabian Ruiz e vada al Psg. La buona notizia per i tifosi del Napoli è che il club parigino sembra voler chiudere lo stesso l’operazione con il Napoli, anche se non dovesse cedere Paredes alla Juve. Questo gioco di incastri si è bloccato in serata quando Rabiot ha chiesto 9 milioni di euro di ingaggio al Manchester United ed una ricca commissione alla madre di 10 milioni di euro. Praticamente la stessa che proprio i bianconeri hanno riconosciuto alla manager del centrocampista francese quando lo presero a parametro zero.

Ndombele al Napoli: fumata bianca in arrivo

Gianluca Di Marzio di Sky sul suo sito ufficiale scrive: “Ndombele si trasferirà al Napoli in prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: confermate dunque le cifre stabilite. Spalletti avrà nei prossimi giorni un altro centrocampista su cui puntare, con un Fabian Ruiz sempre più verso la cessione“. Le visite mediche non sono state ancora fissate, ma c’è l’accordo su tutto. Il giocatore ha rifiutato anche due club di Premier League per vestire la maglia del Napoli che gioca la Champions League, un palcoscenico perfetto per mettersi in mostra in vista dei prossimi Mondiali.