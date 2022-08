Sky – Marchetti: “Raspadori al Napoli, c’è una montagna insormontabile”

La trattativa per Giacomo Raspadori al Napoli non è ancora chiusa, lo fa sapere Luca Marchetti di Sky. Il giornalista ai microfoni dell’emittente satellitare dà aggiornamenti sull’interesse degli azzurri per il giocatore del Sassuolo.

Notizie non proprio positive: “Nel week end avevamo detto che la distanza era minima tra le parti e che quindi si poteva arrivare ad una conclusione della trattiva in breve tempo. Ma non è così, perché è vero che ci sono un paio di milioni di differenza tra domanda ed offerta, ma questi 2 milioni di euro stanno diventando quasi una montagna insormontabile“.

Napoli su Raspadori: quanto offre De Laurentiis

Le novità di Sky sulla trattativa per Raspadori vengono date da Luca Marchetti che approfondisce il tema con le cifre: “Il Sassuolo vuole 35 milioni di euro, con 30 milioni di parte fissa e 5 di bonus. Il Napoli non si spinge oltre i 33 milioni di euro compresi i bonus. Entrambe le parti in causa non vogliono fare alcun passo verso l’altro. Praticamente è come se si stesse disputando una partita a poker. Il Sassuolo è disposto anche a tenersi Raspadori che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Il Napoli invece ha preso Simeone e si sta trovando bene con il 4-3-3 e quindi stanno concentrando l’interesse su un centrocampista. Aurelio De Laurentiis ha in mente di fare tre colpi: Navas, Ndombele e Raspadori, anche se nell’ultimo caso c’è la forte ostruzione del Sassuolo“.