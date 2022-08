Bargiggia: “Raspadori ostaggio del Sassuolo. Ecco l’ultima forzatura”

Giacomo Raspadori vuole il Napoli, ma il Sassuolo continua a fare muro e chiede 37 milioni di euro. Le ultime novità di calciomercato di Paolo Bargiggia sul Napoli delineano uno scenario complicato per Raspadori che da tempo ha chiesto di vestire la maglia azzurra, rifiutando anche il trasferimento alla Juventus. Insomma il giocatore ha tutta la volontà di mettersi a disposizione per Spalletti, ma Carnevali continua a fare muro contro muro, alzando l’offerta ogni volta che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è vicino alla meta.

Calciomercato: Bargiggia parla di Raspadori al Napoli

“Ultima offerta del Napoli per Raspadori, bonus compresi, 32.5 milioni; 37 milioni la richiesta del Sassuolo: una forzatura sulla pelle di un giocatore che vuole partire e che, per ora resta ostaggio di un club che non ha bisogno di soldi…“. Anche il Napoli non ha bisogno di forzare la mano, perché di base ha gli uomini per giocare le prossime partite di campionato, ma è anche vicinissimo a prendere Tanguy Ndombele, che sarebbe un grandissimo rinforzo per la mediana azzurra. De Laurentiis non ha la necessità prendere per forza Raspadori, anche se Spalletti ci conta moltissimo ed in qualche modo andrebbe sostituito Mertens. Ma il presidente del Napoli non è una persona a cui piace partecipare ad aste, quindi se lo fa è perché sa di potersi permettere il lusso di non farsi prendere per la gola.

Il Sassuolo si potrebbe ritrovare in rosa un giocatore demotivato e deprezzato, visto che alla fine della prossima stagione ha un solo anno di contratto. Una presa di posizione che potrebbe costare molto a Carnevali, molto più dei due o tre milioni di differenza del Napoli. Questo se non arriva qualche club ‘amico’ che l’anno prossimo mette sul piatto un’ottima offerta per Raspadori, anche in scadenza di contratto.

Napoli: interrotta la trattativa per Raspadori

Bargiggia approfondisce l’argomento Raspadori e fa sapere che il Napoli non trovando l’accordo con il Sassuolo, a causa delle richieste al rialzo di Carnevali ha deciso di interrompere la trattativa con il club neroverde. Secondo il giornalista si tratta di una manovra strategica per provare a sbloccare l’affare.