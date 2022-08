Rabiot non blocca Fabian al PSG e Ndombele al Napoli

La cessione di Rabiot al Manchester United è saltata, lo fa sapere Sky le richieste di ingaggio del centrocampista francese vengono ritenute folli dalla società inglese. A questo punto Rabiot può restare sul groppone di Allegri. Ma questo non sembra mettere un blocco definitivo alla cessione di Fabian Ruiz al PSG, dato che sembrava legata all’arrivo di Paredes alla Juventus.

Con Rabiot ancora in casa la Juve difficilmente può prendere Paredes, eppure dagli ambienti di calciomercato si apprende che il PSG vuole comunque chiudere la trattativa col Napoli per Fabian Ruiz. Questo scenario può rasserenare i tifosi del Napoli, dato che l’entrata di Ndombele, già bloccato dalla SSCN, è legata all’uscita di Fabian. Il Napoli con questa cessione può incassare 25 milioni di euro. L’addio allo spagnolo sembra oramai necessario, soprattutto dopo la bordata di Spalletti dopo Verona-Napoli. Parole dure quelle del tecnico toscano che non lasciano spazio ad interpretazioni. È proprio Spalletti a sperare che la trattativa si chiuda in fretta, magari per avere Ndombele già a disposizione per la sfida col Monza. Intanto domani sarà una giornata decisiva anche per Raspadori. C’è un altro incontro fissato tra De Laurentiis e Giovanni Carnevali, ma questa volta la distanza tra le parti è minima.