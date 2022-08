Spalletti che frecciata a Fabian: sentito cosa ha detto?

Il Napoli vince a Verona anche senza Fabian Ruiz, con Luciano Spalletti che dice: “Vinto anche senza chi non vuol venire a giocare con noi“. Il giocatore spagnolo è al centro di una trattativa di mercato con PSG. Ufficialmente il Napoli lo ha lasciato fuori dalla trasferta di Verona perché il centrocampista aveva qualche problema fisico che ha richiesto una sessione differenziata di allenamento, che lo ha tenuto fuori dalle convocazioni.

Ma Spalletti al termine di Verona-Napoli, ha lanciato una frecciatina non da poco al giocatore spagnolo ed ha detto: “Fabian? La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuole venire a giocare con noi. Si danno i meriti a chi c’era“. Insomma oramai il rapporto tra Fabian ed il Napoli sembra essere totalmente deteriorato. Il giocatore è stato sorpreso in discoteca con sigaretta in bocca intento a divertirsi, mentre i compagni di squadra erano impegnati nella trasferta di Verona. Il PSG sembra essere la prossima destinazione di Fabian Ruiz con il Napoli pronto ad incassare 25 milioni di euro. La società partenopea è pronta a chiudere l’affare puntando poi su Ndombele del Tottenham per sostituire il centrocampista spagnolo ex Betis.