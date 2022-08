Fabian Ruiz: sigaretta e discoteca, che spasso a Positano, scoppia la polemica – VIDEO

Fabian Ruiz a Positano in discoteca, il giocatore del Napoli, finito in un video sui social, non è stato convocato per la sfida col Verona. Il centrocampista spagnolo non prenderà parte alla trasferta allo stadio Bentegodi, da comunicato del Napoli il giocatore non è stato convocato per lavoro personalizzato. Ma è possibile che siano le ultime ore da giocatore del Napoli, visto che Fabian Ruiz è vicinissimo al Psg in Ligue 1 per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il club azzurro vuole cedere Fabian Ruiz visto che l’anno prossimo può perderlo a parametro zero.

Video: Fabian Ruiz in discoteca a Positano

Il calciatore del Napoli è stato sorpreso in discoteca a Positano al ‘Music on the rocks‘ mentre i compagni di squadra erano stati convocati per Verona-Napoli e sono rimasti in ritiro. Il giocatore era ritenuto fondamentale da Spalletti nel suo progetto tattico, ma anche in questo caso il tecnico toscano ha dovuto sottostare alle leggi del mercato, così com’è stato anche per Koulibaly, Ospina, Mertens e Insigne. La scelta di Fabian di andare a ballare in discoteca a Positano, non è comunque piaciuta a gran parte dei tifosi azzurri che si aspettavano un atteggiamento di maggiore professionalità dal centrocampista spagnolo. Tanti sono stati i commenti negativi contro Fabian Ruiz, che comunque è in trattativa con il Psg e molto probabilmente già a partire da domani potrebbe essere ufficializzato come nuovo giocatore del club francese. Il Napoli si è deciso a cederlo e sta cercando il sostituto. Il nome principale è sempre quello di Tanguy Ndombele, con cui c’ un accordo tra Tottenham e Napoli. Anche in questo caso si parla di una trattativa vicinissima alla conclusione, sulla base di prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Napoli.