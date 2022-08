Tifosi Roma a Salerno: “Vesuvio erutta”, ossessione o sudditanza contro Napoli? – Video

Riparte il campionato di Serie A, riprendono i cori contro Napoli: i tifosi della Roma cantano: “Vesuvio erutta” durante il match con la Salernitana. Una vera e propria ossessione quella dei tifosi giallorossi, che evidentemente hanno una sorta di ossessione o forse di sudditanza contro Napoli, o magari è più semplicemente solo una profonda e immensa ignoranza da parte di quei supporters che decidono di inneggiare alla morte di un popolo intero.

Video: Salernitana-Roma, cori contro Napoli

Qualche problema ci sarà sicuramente, perché come si vede dal video sono centinaia i tifosi della Roma che cantano: “Il mio sogno esaudirò Vesuvio erutta tutta Napoli è distrutta“. E questa non è di certo la prima volta che i tifosi della Roma pensano al Napoli ed ai napoletani in un momento di festa. Nemmeno dopo aver vinto la Conference League hanno dimenticato di inneggiare alla morte e alla distruzione ed hanno cantato cori contro i napoletani. Cosa che dimostra ancora di più l’estrema ignoranza di queste persone, oltre che la loro ossessione verso Napoli. Ancora una volta la Lega, la Federcalcio e le istituzioni restano a guardare in silenzio. Il campionato di Serie A è ripartito con gli stessi problemi della scorsa stagione, con gli insulti contro Napoli che sono diventati una moda.