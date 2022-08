Koulibaly: primo gol in Premier League da urlo, col Chelsea al Tottenham – Video

Kalidou Koulibaly ha messo a segno il suo primo gol con il Chelsea in Premier League, rete realizzata nella sfida contro il Tottenham di Conte. Il difensore senegalese ha segnato dagli sviluppi di un calcio d’angolo grazie ad un tiro volo di esterno che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Un gol davvero bellissimo quello di Koulibaly in Chelsea-Tottenham che dà un segnale ulteriore di come il difensore si sia ambientato bene in Premier League. C’è chi aveva dubbi sull’ambientamento del calciatore ex Napoli con il campionato inglese. Invece dalle prime uscite Koulibaly è apparso subito sicuro e padrone del campo, diventando un fattore per la difesa del Chelsea.