Disastro Dazn: il web insorge: “Disdette di massa”, anche la politica interviene

Dazn si blocca sulla maggior parte degli account, sul web parte l’hashtag per disdire in massa gli abbinamenti alla pay TV. Un verrò e proprio disastro quello di Dazn alla prima giornata di Serie A, problemi tecnici c’erano stati anche nella giornata di ieri, ma il culmine dei problemi si è raggiunto nella serata di domenica, quando su moltissimi account non è stato possibile vedere le partite.

Decine di migliaia di cittadini hanno pagato un servizio anticipatamente e ora subiscono un disservizio vergognoso, in quasi tutte le parti di Italia, per i problemi di ricezione di @DAZN_IT. Intervengano @AGCOMunica e @SerieA. #Dazndown pic.twitter.com/4S3Xm3LeAr — Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) August 14, 2022

Sul web è partito l’hashtag #disdicodazn per protestare contro il disservizio della pay TV. Addirittura anche il mondo della politica si è mobilitato con un post di Matteo Salvini della Lega ed un altro del PD di Enrico Letta. Insomma i problemi di Dazn sembrano interessare praticamente tutti. Dall’azienda fanno sapere che si sta lavorando per risolvere i problemi, ma in molti non hanno potuto vedere le partite della serata. Una questione davvero scottante che l’azienda deve risolvere, anche perché hanno cominciato davvero malissimo.