Schira: “Fabian non convocato, va al PSG, il Napoli ha preso il sostituto”

Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per la trasferta di Verona. Lo spagnolo è vicinissimo al PSG.

Luciano Spalletti non ha convocato Fabian Ruiz per Verona-Napoli, ufficialmente il centrocampista andaluso è indisponibile, ma secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira lo spagnolo è pronto a trasferirsi al PSG.

Il club azzurro capitanato da Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare circa 25 milioni di euro dalla cessione di Fabian Ruiz. Il Ds Cristiano Giuntoli ha già chiuso per il suo sostituto, Ndombele del Tottenham. Un’operazione imbastita da tempo e già conclusa.

“Il passaggio di Fabian Ruiz al Paris Saint Germain per venticinque milioni di euro è quasi completato. I prossimi giorni, dunque, saranno decisivi per la cessione del ragazzo, che si trasferirà alla corte di Galtier in Francia.

Mentre Spalletti si appresta ad accogliere il gigante Ndombele, che prenderà il posto dell’ex Betis Siviglia in mediana”, ha concluso il giornalista.