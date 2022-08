Napoli spinge per Navas, Giuntoli a Parigi per chiudere pure Fabian: i dettagli

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli ha incontrato il Psg per chiudere Fabian Ruiz e Keylor Navas. Un obiettivo in entrata e l’altro in uscita per il direttore sportivo azzurro che nella giornata di ieri ha chiuso l’affare Giovanni Simeone col Verona. Ma il Napoli non si fermerà qui, anche perché la rosa è profondamente cambiata e tanti sono andati via. Simeone sostituisce Petagna, c’è ancora da prendere un sostituto di Mertens, ma pure un sostituto di Fabian Ruiz nel caso si concretizzasse il trasferimento al Psg, ed i segnali sono più che incoraggianti. In questo senso è sempre più vicino Tanguy Ndombele, messo fuori rosa dal Tottenham che ha già trovato l’accordo con il Napoli.

Napoli, Giuntoli incontra il Psg per Fabian e Navas

Ecco le ultime novità sul calciomercato del Napoli di Corriere dello Sport: “Giuntoli si è messo in macchina e se ne è andato in un aeroporto sicuro, quello lontano da occhi indiscreti, per decollare direzione Parigi. Il Napoli cerca un portiere a uso e consumo della costruzione dal basso, Keylor Navas è il primo della lista, ma i 18 milioni netti d’ingaggio nel biennio sono una montagna inavvicinabile: il PSG può metterci del suo, il 75% di quell’oceanico stipendio, al resto ci penserebbe De Laurentiis con il sostegno del Decreto Crescita“.

Ovviamente per usufruire del decreto crescita vuol dire che il prestito dovrebbe essere biennale, dato che la misura può essere sfruttata solo per un contratto superiore ad un anno. Con Navas in scadenza nel 2024, vuol dire che ci sarebbe bisogno anche di un rinnovo di contratto. Ma questi dettagli non sono stati ancora definiti, anche se Giuntoli è in pressing con il Psg. Ma Giuntoli a Parigi ha incontrato anche gli agenti di Ndombele, con cui deve trovare l’accordo sull’ingaggio del giocatore a cui dovrebbe contribuire pure il Tottenham, se non si decide di spalmarlo in più anni.