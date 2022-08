Ndombele al Napoli con diritto di riscatto: trattativa avanzata

Tanguy Ndombele può essere un nuovo giocatore del Napoli. La società azzurra ha l’accordo col Tottenham per il prestito con diritto di riscatto.

La trattativa sta andando avanti a vele spiegate ed ha subito una accelerata nelle ultime ore, anche se è in piedi da giorni con Giuntoli che ha lavorato a fari spenti. Francesco Romano di Le Bombe di Vlad fa sapere che c’è l’accordo tra Napoli e Tottenham per Ndombele. Le cifre dell’operazione sono di 3 milioni di euro per il prestito oneroso e 13 milioni di euro per il riscatto. Insomma una trattativa alla Anguissa a tutti gli effetti, annunciata anche da Sky con Gianluca Di Marzio. Ora bisogna trovare l’accordo con gli agenti del giocatore. Dopo Simeone, il Napoli vuole chiudere un centrocampista anche perché è sempre più vicina la cessione di Fabian Ruiz al PSG.