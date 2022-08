Sky – Accordo Napoli-Tottenham per Ndombele, Giuntoli a Parigi per Navas

Il Napoli ha trovato l’accordo con il Tottenham per la cessione di Ndombele, Giuntoli a Parigi per Fabian Ruiz e Navas. Sono le ultime notizie di calciomercato di Sky che annuncia anche la chiusura dell’affare tra Napoli e Verona per Giovanni Simeone con visite mediche già fissate.

Durante il programma ‘L’Originale’ , Gianluca Di Marzio fa sapere che il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli ha fatto un blitz a Parigi per trattare la cessione di Fabian Ruiz, ma contestualmente si è parlato anche del prestito di Keylor Navas. Due operazioni che vanno avanti e che nei prossimi giorni si possono anche chiudere. Nel caso dovesse arrivare il portiere del PSG, ci sarebbe l’opzione Torino per Meret.

Ma Giuntoli a Parigi ha incontrato anche gli agenti di Ndombele, centrocampista francese che viene dato vicinissimo al club azzurro. Di Marzio fa sapere che il Napoli ed il Tottenham hanno già trovato l’accordo per la cessione in prestito con diritto di riscatto del giocatore. Ora Giuntoli deve trovare l’accordo con Ndombele: “Questo è un passaggio importante, perché essendoci il diritto di riscatto la società azzurra deve trovare non solo l’accordo per questa stagione, ma anche quello per il futuro nel caso il Napoli decidesse di tenere Ndombele anche alla fine della prossima stagione”. Anche in questo caso c’è grande ottimismo sul buon esito della trattativa, con Ndombele che andrebbe a sostituire Ruiz.