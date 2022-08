Sky Uk: “Napoli vicinissimo a Ndombele, trovata la formula”

Calciomercato Napoli: trattativa concreta con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Il centrocampista è stato messo fuori rosa da Conte. La società e l’allenatore hanno deciso di comune accordo di non puntare sul calciatore francese e vogliono vederlo. Secondo quanto riferisce Sky Uk c’è una trattativa seria e concreta con il Napoli per la cessione del giocatore. Ndombele sarebbe il sostituto di Fabian Ruiz che va al PSG, tanto che viene escluso da più parti dalla probabile formazione del Napoli che gioca lunedì 15 agosto con il Verona. Sempre da Sky Uk fanno sapere che l’interesse del Napoli e del Tottenham combaciano e la trattativa risulta essere estremamente concreta, con gli azzurri che vorrebbero ripetere un colpo come quello di Anguissa.

Ndombele al Napoli: in prestito dal Tottenham

Sono ore frenetiche in casa Napoli sul fronte calciomercato. Petagna è stato ceduto al Monza e si deve chiudere la trattativa con Simeone che però difficilmente potrà andare in panchina col Verona. Ma con Fabian Ruiz in uscita si prova a chiudere per un altro centrocampista. Conferma sul trasferimento dal Tottenham al Napoli di Ndombele vengono date da Mirko Calemme, corrispondente di As che fa sapere come il giocatore sia vicinissimo al club azzurro. La formula del “trasferimento è quella del prestito secco con importante contributo del Tottenham sullo stipendio, c’è grande ottimismo tra e parti. Ndombele sarà il sostituto di Fabian Ruiz” fa sapere il giornalista.

L’ingaggio di Ndombele, che si allena con gli altri giocatori messi fuori rosa dal Tottenhan, è di 10 milioni di euro, quindi gli Spurs dovranno necessariamente contribuire al pagamento dell’ingaggio se vogliono cederlo al Napoli. La formula sarebbe simile a quella di Navas che si pure si avvicina al Napoli, con il Psg che spinge per avere Fabian Ruiz. Anche in questo caso si potrebbe pensare ad un prestito biennale per sfruttare il Decreto Crescita.