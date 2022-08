Radio Ufficiale: “Simeone al Napoli, salta il Verona. Importanti novità su Raspadori”

Il Napoli lavora per tesserare Giovanni Simeone, ma non sarà nemmeno in panchina per Verona-Napoli. Secondo la Radio Ufficiale della società azzurra, il tecnico Luciano Spalletti non avrà il giocatore argentino per la trasferta di Verona al Bentegodi, ovvero la società che ad oggi detiene ancora il cartellino dell’attaccante. Quindi senza Simeone e con Petagna ceduto al Monza, non ci sarà in panchina nessun sostituto di Osimhen ed in caso di un malaugurato infortunio del nigeriano, bisognerà adattare qualcuno nel ruolo di prima punta.

Simeone niente di Verona-Napoli

Se ad oggi ci si chiede Simeone con quale maglia giocherà Verona-Napoli, la risposta arriva da Radio Kiss Kiss Napoli: “L’attaccante argentino sarà tesserato entro lunedì, quindi da essere a disposizione per la sfida con il Monza“. Sempre dalla radio ufficiale fanno sapere che l’arrivo di Simeone non esclude quello di Raspadori, anzi vengono date certezze sulla trattativa col Sassuolo. “Raspadori sarà un giocatore del Napoli, la trattativa procede su binari giusti e dovrebbe chiudersi definitivamente nei prossimi giorni“.

Sicuramente una buona notizia, ma di certo a Spalletti non farà piacere non avere Simeone per Verona-Napoli. Gli azzurri devono dare l’assalto ai primi punti di questa stagione 2022/23 e non avere nemmeno un altro attaccante in panchina non è proprio il massimo. Anche perché il club azzurro aveva bloccato Simeone da tempo e quindi non poterlo schierare alla prima di campionato, sembra veramente assurdo. Ma teoricamente il Napoli avrebbe ancora il tempo per anticipare il suo arrivo in azzurro, anche se appare improbabile.

Ma Spalletti per Verona-Napoli, avrà un altro problema, quello del portiere. Secondo Francesco Modugno di Sky giocherà lo sfiduciato Meret, mentre alle sue spalle scalpita Sirigu e la società stra trattando il prestito biennale di Navas con il Psg.