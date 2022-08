Serie A: “Caccia aperta a chi ha il pezzotto: Danni per un miliardo di euro”

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, nell’intervista rilasciata a Il Mattino mette al centro il tema della pirateria.

Durante le prime due giornate di Serie A verrà attuata una campagna “Stopiracy”, un’iniziativa anti-pirateria che comparirà sugli schermi delle gare del massimo campionato. Un tentativo di fermare la visione illegale dei match.

Le multe agli utenti, i sequestri. Perché si fa fatica a frenare il fenomeno?

«Vedere illegalmente una partita di calcio significa privare delle risorse essenziali la Serie A. Se il fenomeno non venisse ridotto il sistema rischia davvero di saltare. La lotta alla pirateria sarà ancora lunga perché è ancora troppo diffuso il pensiero che vedere le partite rubando le immagini sia una furbata e non un reato che danneggia tutto il sistema Paese. Basti pensare alle migliaia di posti di lavoro e a circa un miliardo di euro perso negli ultimi 3 anni dalla Serie A a causa della pirateria, come recentemente certificato dall’analisi Ipsos presentata dalla FAPAV, la Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali. Ed è per questo motivo, nelle prime due giornate, sugli schermi tv e allo stadio appariranno le grafiche e i filmati contro la pirateria che non sono semplici slogan, ma un richiamo serio a tutte le coscienze di chi vuole bene al calcio».

Quali sono i dati dei danni che ha subito il calcio italiano dalla pirateria?

«I dati sono impressionanti. Ci sono stati 315 milioni di atti di pirateria tra la popolazione adulta nel 2021, tutti i settori economici colpiti da questo fenomeno hanno perso in totale 1,7 miliardi di euro lo scorso anno. La perdita non è solo per chi produce contenuti, ma anche per lo Stato in termini di entrate fiscali e per l’occupazione con quasi 10 mila posti di lavoro persi».

Cosa rischia, da quest’anno, chi fa il pezzotto?

«Molto. Dopo un primo periodo nel quale la lotta alla pirateria era concentrata a colpire soltanto chi organizzava l’attività illecita, traendone ingenti profitti da destinare al finanziamento di attività criminose come quelle camorristiche, oggi l’attività delle forze dell’ordine si è estesa a colpire anche gli utenti finali con pesanti sanzioni economiche».