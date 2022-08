SKY, Napoli-Raspadori, ballano 2 milioni, per ora non è fatta

Il Napoli prova ad affondare il colpo per Raspadori, tra gli azzurri e il Sassuolo ballano ancora 2 milioni di euro.

Giacomo Raspadori, spinge per il trasferimento al Napoli, il club azzurro non ha ancora trovato l’accordo con il Sassuolo. La redazione di Sky sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle operazioni di mercato della SSC Napoli:

“Giacomo Raspadori è il principale obiettivo per l’attacco, ma non basta l’ultima proposta da 28 milioni più bonus. Il Sassuolo chiede 35 più bonus, con gli azzurri che sono determinati a chiudere la trattativa e a rilanciare con una nuova proposta economica. Aprendo al massimo a una formula composta da 30 milioni più cinque di bonus di cui due però facilmente raggiungibili.Il ragazzo spinge: ha già accettato la destinazione. Sicuramente, non è un discorso chiuso e serviranno altri colloqui per far sì che si arrivi alla fumata bianca.

Sono due i milioni che separano l’affare dalla fumata bianca ma ormai la trattativa è indirizzata, con il Napoli pronto a cambiare pelle sul fronte offensivo: gli addii di Insigne, Mertens e Petagna compensati da Simeone (c’è già l’accordo con il Verona) e appunto Raspadori. A quel punto dietro Osimhen agiranno proprio l’ormai ex Sassuolo assieme a Zielinski e Kvaratskhelia”.

Vicinissimo il tesseramento del Cholito, Giovanni Simeone: “Il bomber dell’Hellas è davvero molto vicino al Napoli, manca l’ultimo ok da parte di De Laurentiis e l’affare sarà fatto. Il Cholito è l’obiettivo principale per sostituire Petagna che è andato al Monza. Solo nel caso in cui non arrivasse l’ok definitivo per l’argentino, altre squadre potrebbero provare ad ingaggiarlo, ma il giocatore è in orbita Napoli e ci aspettiamo il passaggio in azzurro del ragazzo”.