CorrSport: Simeone-Napoli, Juve ha tentato lo sgarbo. Retroscena su Giuntoli

Simeone a un passo dal Napoli nonostante l’inserimento della Juve. Il Cholito potrebbe essere in panchina contro il Verona.

Giovanni Simeone vicinissimo al Napoli. Il Cholito pronto a vivere il sogno di giocare nel club che è stato di Maradona, grande amico ed ex compagno del padre.La trattativa per Simeone si è sbloccata. E l’asse Napoli-Verona-Monza è tornato a funzionare dopo 24 ore di calma piatta. Ricapitoliamo: Andrea Petagna è ormai il prossimo centravanti del club di Silvio Berlusconi.

Ha avuto il via libera perché il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, ha fatto passi in avanti per Simeone, attaccante argentino che ha messo il Napoli in cima alla lista delle sue preferenze da più di un mese. Si sta sciogliendo il nodo relativo alla formula del trasferimento.

la società di De Laurentiis ha di fatto ottenuto il prestito con diritto di riscatto. Tradotto: deciderà al termine della stagione se acquistare o meno Simeone, senza l’obbligo dell’acquisto ad una cifra prefissata. Il Verona probabilmente la inserirà soltanto al raggiungimento di determinate condizioni molto difficili (gol e presenze). Oggi andranno ratificati gli accordi per poi organizzare le visite mediche del Cholito.

SIMEONE, RETROSCENA GIUNTOLI

L’edizione odierna del Corriere dello sport, rivela un retroscena sulla trattativa che porterà Simenone a Napoli:

” Giovanni Simeone la sua Napoli-Verona la giocherà, o semmai la guarderà dalla panchina, oppure no, la vivrà dalla tribuna,come aveva sognato dal marzo scorso, da quando Cristiano Giuntoli cominciò a fargli arrivare messaggi di stima: c’è voluto un po’ di tempo per concludere quest’operazione, però adesso è fatta, mancano come sempre gli spiccioli dei dettagli”.

LA JUVE HA PROVATO L’INSERIMENTO

Il quotidiano Sportivo aggiunge: ” La Juventus che con una telefonata si è informata sulla trattativa con il Napoli, i bianconeri non hanno mollato il giocatore che ha fatto sapere di volere Napoli. Il club di Agnelli pronto ad accaparrarsi l’attaccante se la trattativa dovesse saltare”