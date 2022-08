Simeone cambia panchina: Verona-Napoli fianco di Spalletti

Giovanni Simeone al Napoli sono ore decisive per il suo annuncio ufficiale con Petagna che svolge le visite mediche al Monza. L’attaccante argentino ieri è stato al centro dell’ennesimo giallo di questo calciomercato del Napoli. Dopo settimane di attesa all’ultimo miglio ha provato ad inserirsi la Juve, un’altra azione di disturbo, così come avvenuto per Raspadori. Ancora una volta i bianconeri hanno provato a bloccare i piani del Napoli, ma anche in questo caso non sono riusciti nell’intento.

Raspadori al Napoli: le novità di oggi

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Quando Napoli-Verona comincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito» Simeone non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a questo tour annunciato: la sua maglia sarà azzurra e lui finirà per sentirsi quasi come un uomo solo al comando delle proprie emozioni, quelle che

qualsiasi argentino prova nel momento in cui gli viene prospettato di avvicinarsi al tempio del calcio.

Giovannino Simeone la sua Napoli-Verona la giocherà, o semmai la guarderà dalla panchina, oppure no, la vivrà dalla tribuna, come aveva sognato dal marzo scorso, da quando Cristiano Giuntoli cominciò a fargli arrivare messaggi di stima: c’è voluto un po’ di tempo per concludere quest’operazione, però adesso è fatta, mancano come sempre gli spiccioli dei dettagli, quelli che contribuiscono ad alimentare il pathos arricchito dall’irruzione della Juventus che con una telefonata si è informata. Ma se De Laurentiis stamattina decide di metterci l’ultima firma, partirà il protocollo classico: controlli a Villa Stuart, trasferimento a Castel Volturno e poi la Napoli-Verona in aereo“.