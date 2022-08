Raspadori, se salta Giuntoli ha un piano B con due grandi nomi

Giacomo Raspadori è l’obiettivo di mercato numero uno del Napoli. Il club azzurro sta lavorando per portarlo alla corte di Luciano Spalletti. Carnevali ha fatto una controproposta a De Laurentiis che viene valutata in queste ore, ma le parti sono sempre più vicine. Non si può però escludere che l’affare Raspadori salti, anche perché il Sassuolo sembra non essere intenzionato a fare altri sconti sul prezzo del giocatore.

Calciomercato: Raspadori al Napoli, le ultime notizie

Corriere dello Sport delinea la trattativa tra Sassuolo e Napoli andando a definire anche l’impatto sul modulo di Spalletti, sia con Raspadori che senza. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Simeone apre il valzer delle punte che potrebbe abbellire un mercato improvvisamente vorticoso, tra nomi che danzano soprattutto nelle aree di rigore e accordi che sembrano imminenti: Giacomo Raspadori è un po’ l’uomo dei sogni o l’enfant prodige che il Napoli si vuole regalare e per il quale darebbe fondo ad una pazzia da trentatré milioni di euro che diventerebbe al massimo trentacinque. Con il Sassuolo, la discussione è arrivata al bivio, adesso c’è solo da imboccare una delle due corsie: il sì di Carnevali aprirebbe ad un’operazione che rivoluzionerebbe, di

fatto, l’attacco di Spalletti, spingendolo molto probabilmente a riabbracciare e senza indugi il suo 4-2-3-1; e il no, invece, ispirerebbe al Napoli un’altra operazione, a metà campo, dove all’improvviso potrebbe sparire Fabian Ruiz, «rapito» dal Psg. Comunque sta cominciando una storia nuova“.