GAZZETTA – Carnevali controproposta a De Laurentiis: “Così cedo Raspadori”

Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis continuano a trattare Giacomo Raspadori. Nella giornata di ieri la distanza è stata ridotta tantissimo. Il Sassuolo è partito all’inizio da una richiesta di 45 milioni di euro, sperando in un inserimento concreto della Juve che non c’è mai stato veramente. Senza l’asta ha abbassato le sue pretese a 40 milioni di euro, ma anche in questo caso De Laurentiis non ha voluto cedere, continuando a trattare forte della volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra.

Napoli-Sassuolo: trattativa per Raspadori

Gazzetta dello Sport delinea lo scenario della trattativa con le ultime novità di ieri: “Ieri ennesima puntata della telenovela con Carnevali che ha inviato una controproposta alla mail di mercoledì a firma Aurelio De Laurentiis con l’offerta di 28 milioni più 2 in caso qualificazione in Champions del Napoli per due volte nei prossimi cinque anni e 3 milioni legati alle prestazioni del calciatore. L’amministratore delegato del Sassuolo ha chiesto 30 milioni di base fissa più 5 di bonus “semplici” – decisamente più raggiungibili di quelli prospettati dal Napoli“. Tocca quindi al Napoli capire se fare l’investimento o puntare su altri giocatori. Nel mentre con Petagna al Monza, si sta delineando Simeone al Napoli e non si abbandona la pista Navas per la porta.