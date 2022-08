Petagna: visite mediche col Monza – FOTO

Petagna, visite mediche con il Monza, l’attaccante libera la casella per simeone, si attende anche l’arrivo di Raspadori.

Andrea Petagna sta svolgendo le visite mediche con il Monza, l’attaccante si trasferisce dal Napoli. Un colpo di calciomercato che il club avevano messo in piedi già da tempo ma che è stato concluso solo nella giornata di ieri. Petagna è stato ceduto dal Napoli al Monza.

Dall’approdo in Serie A del Monza, Galliani ha raccontato dei continui contatti con Andrea Petagna che lui stesso portò nelle giovanili del Milan. L’affondo decisivo è arrivato con l’ok del Napoli alla proposta da 15 milioni di euro complessivi della società biancorossa, due subito per il prestito più 12 (+ 1 di bonus) obbligatori in caso di salvezza.

Aurelio De Laurentiis con la cessione di Petagna al Monza incassa 14 milioni di euro tra parte fissa e bonus, soldi che verranno spesi per acquistare Giovanni Simeone dal Verona.

Il giocatore argentino è pronto a lasciare il club scaligero ed a sostenere le visite mediche col Napoli. Oggi può essere la giornata definitiva. Le due società che nella giornata di ieri hanno lavorato per chiudere l’affare e definire la formula sull’obbligo di ingaggio.

Nelle ultime ore per Simeone si è inserita anche la Juve, che ha provato a fare uno sgarbo al Napoli, così come avvenuto per Raspadori, ma ha trovato la porta sbarrata. Sia Simeone che Raspadori hanno scelto il Napoli già da tempo. L’argentino è ad un passo dal vestire l’azzurro, mentre per l’italiano bisognerà ancora trattare.