Fabian al Psg, Ndombele prende quota al Napoli

La cessione di Fabian Ruiz diventa ogni giorno più probabile. Anche dalla Francia fanno sapere che il Psg si sta interessando molto al giocatore che De Laurentiis cede per 25/30 milioni di euro. Napoli e Psg trattato il trasferimento di Fabian, con Ndombele, fuori rosa al Tottenham, sullo sfondo a poterne prendere il posto. Un altro gioco di incastri per il Napoli che in questa estate ha giocato molto su questo fattore. Uno esce, un altro entra, di solito sempre in quest’ordine, con il Napoli che non ha mai anticipato una mossa di mercato prima di una cessione.

Ndombele al Napoli, il Psg forte su Fabian Ruiz

“Il Psg va avanti per Fabian Ruiz: si attende l’ulteriore mossa del club parigino per sancire l’accordo con il Napoli dopo aver trovato quello con il centrocampista spagnolo Trattativa che potrebbe essere conclusa in maniera positiva per una cifra intorno ai 25 milioni. Sono diverse le possibili soluzioni per la sua sostituzione. Tra queste prende quota Ndombele, centrocampista francese di origini congolesi in uscita dal Tottenham, dove è tornato dopo il prestito al Lione: un’operazione che il Napoli potrebbe piazzare last minute negli ultimi giorni di mercato, simile a quella portata a buon fine per Anguissa, con la formula del prestito con diritto di riscatto” scrive Il Mattino. Ndombele al Napoli e Fabian Ruiz al Psg è un pista che si può intensificare da lunedì in poi, anche perché in questo week end si gioca e le trattativa potrebbero subire un rallentamento, soprattutto per quelle non ancora definite. Ma il Napoli con il Psg ha in ballo anche l’affare Navas, portiere che piacerebbe molto a Spalletti.

Contestualmente Giuntoli e De Laurentiis stanno chiudendo Simeone col Verona, con Petagna che fa le visite mediche col Monza e porta nelle casse azzurre 14 milioni di euro.