Verona-Napoli rebus modulo per Spalletti: troppi punti interrogativi

Verona-Napoli si gioca il 15 agosto, la prima uscita della stagione 202223 per la formazione di Luciano Spalletti. Il meccanismo assurdo del calciomercato, con la complicità delle società, obbliga le squadre a giocare con le trattative ancora aperte. Ed allora il Napoli è un cantiere con Fabian Ruiz che è pronto andare al Psg, Petagna che va al Monza, Raspadori che può arrivare dal Sassuolo, Meret in bilico, Sirigu forse titolare e Navas o Kepa sullo sfondo. Situazioni che fanno restare un dubbio sul modulo che Spalletti utilizzerà per Verona-Napoli, partita complicata anche se la formazione di Cioffi non sembra essere nella migliore condizione, tanto che il tecnico degli scaligeri è già osservato speciale della dirigenza.

Spalletti quale modulo col Verona

Ma il calciomercato può cambiare ancora molto il Napoli. Se Fabian va via ed arriva Raspadori si può passare al 4-2-3-1, modulo preferito da Spalletti che non ha mai potuto utilizzare durante tutta la fase del ritiro, perché con i calciatori della rosa poteva fare meglio il 4-3-3. Zielinski è proiettato verso un cambio di ruolo, rientrando in mediana e non da trequartista, ma anche per il polacco non è ancora esclusa la cessione. Al 10 agosto 2022 il Napoli non ha ancora chiuso la trattativa Raspadori quindi appare impossibile che Spalletti a Verona possa usare il modulo 4-2-3-1, è molto più verosimile che si scenda in campo ancora con il 4-3-3. Tanti, troppi dubbi, che di certo non fanno stare sereni i tifosi azzurri. Anche perché al Bentegodi si comincia a fare sul serio ed ogni partita si gioca per i 3 punti.

Quella che sta vivendo il Napoli, così come altri club di Serie A, non è di certo la situazione migliore per l’allenatore toscano che non è molto sereno per i tanti adii incassati in questa stagione. L’allenatore sperava di avere una squadra al completo, almeno nell’undici titolare, per la prima di campionato ma ad oggi appare impossible anche se Giuntoli e De Laurentiis in giornata possono perfezionare due colpi di calciomercato da dare al tecnico toscano.