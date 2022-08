Fabian al Psg, agenti a lavoro per chiudere: Szoboszlai il sogno, spunta Ndombele

Calciomercato Napoli le novità del 10 agosto 2022: Fabian Ruiz verso il Psg, si cerca un sostituto. Da dire che una delle soluzioni è già in casa, perché se viene acquistato Giacomo Raspdori si può tornare al 4-2-3-1 ed il Napoli avrebbe bisogno di quattro centrali a centrocampo: Zielinski, Demme, Anguissa e Lobotka. Ma il tedesco di origini italiane sappiamo che non è perfetto per quel modulo, quindi non si esclude una cessione in extremis, ma questo è un discorso che il club approfondirà quando avrà risolto problemi più importanti di calciomercato. Però con un’altra cessione il Napoli dovrebbe prendere un rinforzo, il nome più importante è quello di Dominik Szoboszlai: il Lipsia chiede 25 milioni di euro per cedere un talento cristallino che può giocare dappertutto. De Laurentiis, per ora, si è fermato davanti alla richiesta economica del club tedesco.

Sostituto Fabian Ruiz: tutti i nomi

Oltre a Szoboszlai si fanno anche altri nomi per sostituire il giocatore spagnolo che il Psg continua a trattare con gli agenti del calciatore. Barak resta il preferito di Giuntoli, ma viene ritenuto troppo offensivo da Spalletti, magari più adatto ad un 4-3-3. Nandez del Cagliari è un altro nome importante, perché può giocare nel 4-2-3-1 si può adattare al 4-3-3 ed addirittura può essere un jolly anche in altri ruoli. Il nome nuovo fatto da Sky Sport è quello di Tanguy Ndombele in uscita dal Tottenham. Ma il Napoli su questo ruolo può andare con ‘calma’ magari tirando fuori il coniglio dal cilindro, così come fatto la scorsa stagione con Angussa, preso a sorpresa all’ultimo momento e si poi rivelato un giocatore fondamentale per la mediana di Spalletti, tanto che è stato riscattato dal Fulham.