Fabian al Psg manca solo la firma, Nandez il sostituto

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz al Psg è pronto a firmare il nuovo contratto, si vira su Nahitan Nandez del Cagliari. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport oramai siamo alla chiusura per l’affare Fabian Ruiz, che De Laurentiis riesce a cedere nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023. C’è chi ha definito la trattativa un’opera d’arte, anche perché il Napoli incassa 30 milioni di euro. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Fabian deve semplicemente firmare: dentro, c’è un affare per chiunque, anche per lui, che però sente il richiamo del Real Madrid e un po’ rimane disorientato dinnanzi alla prospettiva di potersi regalare tra 327 giorni, il sogno di qualsiasi spagnolo. Fabian se ne sta a riflettere, però questa è un’occasione d’oro che non può essere accantonata, per evitare pure di scatenare un incidente diplomatico dagli effetti più dolorosi. Fabian Ruiz è il crocevia del mercato del Napoli, può indirizzarlo lui, perché con quei venticinque milioni (più uno) poi verrebbe accelerato il piano-Raspadori ma soprattutto si chiuderebbe il vento e si eliminerebbero gli spifferi: Keylor Navas è il portiere che maggiormente piace a Spalletti“.

Calciomercato: Nandez al Napoli

Già nella giornata di ieri sono avanzate diverse ipotesi per il sostituto di Fabian Ruiz, ma Nandez del Cagliari sembra quello più vicino in questo momento. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Il Napoli virerà verso il 4-2-3-1 e avrà dunque bisogno di un altro mediano in aggiunta a Lobotka, Anguissa e Zielinski, ragion per cui torna di grande attualità il nome di Nandez del Cagliari, che guarda caso non ha ancora lasciato la Sardegna“.