Bargiggia controcorrente: “Nessun accordo Napoli-Sassuolo per Raspadori”

Giacomo Raspadori al Napoli viene dato come una sostanziale certezza, ma secondo Paolo Bargiggia l’accordo col Sassuolo non c’è. L’esperto di calciomercato attraverso il suo sito nella notte ha lanciato un’esclusiva sull’affare Raspadori ed ha scritto: “In questo momento, secondo quanto raccolto in esclusiva da Paolo Bargiggia e Luca Cerchione, non c’è nessuno accordo tra il Napoli e Raspadori: non è ancora fatta per il trasferimento dell’attaccante. Come anticipatovi questa mattina, il procuratore si sta “scontrando” con la società neroverde per portare il ventiduenne al Napoli. La mossa del Sassuolo sembra essere più come un tentativo di calmare gli animi dei procuratori, vista la richiesta del ragazzo. La volontà della società è quella di non cederlo e di rinnovargli il contratto ad 1,5 milioni a stagione“.

Resta la volontà ferrea del giocatore di vestire l’azzurro, cosa che sta spingendo il Sassuolo ad accettare l’offerta del Napoli, ma secondo Bargiggia non c’è ancora nessun accordo. Napoli e Sassuolo si sentiranno ancora oggi per trattare e concludere la trattativa per Raspadori. Ha fretta di chiudere Luciano Spalletti che vuole tornare al suo 4-2-3-1 e con l’attaccante del Sassuolo potrebbe farlo, per dare maggiore sostegno ad Osimhen. Intanto il Napoli lavora per chiudere Raspadori in entrata, ma anche Fabian Ruiz al Psg, trattativa in uscita vicinissima alla conclusione.