Fabian al Psg: si chiude, le cifre e Navas in prestito biennale

Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con il Psg che vuole chiudere la trattativa per Fabian Ruiz, nell’affare anche Keylor Navas. Il club azzurro sta portando avanti questa trattativa che si accesa nella giornata di ieri, ma che già da qualche giorno era in piedi in gran segreto. Fabian è la soluzione giusta per il club francese che sta per perdere anche Paredes e vuole rilanciare con un altro giocatore di qualità in mediana.

Fabian al Psg: anche Navas nella trattativa

Il Napoli stava già parlando con il club parigino per portare in azzurro Navas, portiere molto gradito a Spalletti ma che ha un super ingaggio da 12 milioni di euro. Quindi i francesi dovrebbero pagare gran parte del suo stipendio per il trasferimento in azzurro. Gli affari Navas e Fabian Ruiz tra Psg e Napoli non sono per forza legati, ma la possibilità è molto alta che si chiudano insieme. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Con il Napoli, infatti, si entrerà nel vivo da oggi: gli azzurri intendono cedere Ruiz per una cifra tra i 25 e i 30 milioni e puntano a farlo in fretta perché fino a qualche giorno fa temeva di restare con il cerino in mano e con un calciatore “ingombrante” a scadenza di contratto. Di conseguenza, tutto potrebbe andare a buon fine a stretto giro ma – come sempre avviene in questi casi – occorre comunque un minimo di cautela perché tutti i tasselli non sono ancora andati al loro posto. La vicenda Keylor Navas, che da tempo ha messo in connessione Psg e Napoli potrebbe infatti entrare nell’affare Ruiz con De Laurentiis che in pratica chiede ai francesi di valutare qualche milioncino in più il cartellino dello spagnolo per poi con quel “surplus” pagare l’ingaggio di Navas, che arriverebbe in azzurro in prestito (magari biennale)“.

Intanto il Napoli pensa al sostituto di Fabian e si muove per Nandez del Cagliari, giocatore che già da tempo è finito nel mirino della dirigenza partenopea.