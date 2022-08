Napoli scatenato vuole anche Nandez

Il Napoli pensa a Nahitan Nandez del Cagliari per sostituire Fabian Ruiz, il giocatore uruguaiano vuole cambiare squadra. In queste ore il club di Aurelio De Laurentiis ha definito l’acquisto di Raspadori dal Sassuolo per circa 35 milioni di euro. Ma secondo Sky il calciomercato del Napoli non si ferma, sia in entrata che in uscita. Gli azzurri stanno per cedere Fabian Ruiz al PSG anche se nelle ultime ore si è inserito pure il Manchester United.

Con l’addio a Fabian Ruiz il Napoli pensa a Nandez del Cagliari, come sottolineato anche da Sky Sport. Il giocatore è da tempo seguito dal club azzurro che ora può lanciare l’assalto decisivo. La volontà del giocatore è importante, anche perché il Cagliari gioca in Serie B ed il presidente Giulini aveva già promesso al giocatore di liberarlo in questo stagione m