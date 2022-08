Alvino: “Fabian Ruiz al PSG un’opera d’arte”

Carlo Alvino commenta a Radio Kiss Kiss Napoli la cessione di Fabian Ruiz al PSG, ma anche la prestazione del Napoli con l’Espanyol. Partendo dall’ultima amichevole del Napoli, il giornalista ha detto che è stata una “partita vera dal punto di vista agonistico con qualche fallo di troppo. Dal punto di vista della tenuta mentale questo è stato un bene per quanto riguarda l’imminente avvio del campionato“.

Ma Alvino commenta anche la cessione di Fabian Ruiz al PSG: “Il Napoli e la società francese hanno degli ottimi rapporti e credo che la trattativa si stai avviando verso la chiusura. La cessione di Fabian Ruiz è da considerare come un’opera d’arte. Opera d’arte confezionata dagli agenti del giocatore con cui il Napoli ha interrotto i rapporti quando hanno rifiutato il rinnovo di contratto. L’addio a Fabian è doloroso ma inevitabile perché il giocatore si sarebbe Liberato a parametro zero la prossima stagione“. In chiusura Alvino parla anche dell’assenza di. Un portiere titolare in casa Napoli: “La società da questo punto di vista è in forte ritardo ed io sono estremamente critico. Quello del portiere è un ruolo fondamentale e andava preso un giocatore molto prima, senza arrivare a questa situazione a pochi giorni dall’avvio del campionato“.