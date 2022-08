RAI SPORT: Napoli-Raspadori, De Laurentiis in barca alle Eolie. Messaggi con Carnevali. Domani si può chiudere

De Laurentiis in vacanza alle Eolie continua a trattatare con carnevali il trasferimenti di Raspadori al Napoli.

Arrivano novità di calciomercato per il Napoli che vuole Giacomo Raspdori e può chiudere in settimana. Rai TG Sport ha riportato gli ultimissimi aggiornamenti:

“Scambio di messaggi telefonici in mattinata tra Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis (in barca alle isole Eolie). Domani mattina il presidente chiamerà il dirigente emiliano per provare a chiudere il cerchio e trovare una sintesi (assolutamente possibile) tra domanda e offerta. Emerge da Sassuolo un significativo retroscena (confermato ). Raspadori in persona ha chiamato Carnevali chiedendogli la possibilità di andare a Napoli. Lo ha fatto in modo garbato ma al tempo stesso deciso. Vuole assolutamente la maglia azzurra. Il Sassuolo ha bloccato Pinamonti. Ore decisive per entrambi“