Bargiggia: “Raspadori al Napoli, ore infuocate” clamoroso retroscena De Laurentis-Carnevali

Ultime novità di calciomercato per il Napoli che vuole Giacomo Raspdori e può chiudere in settimana. Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato su twitter scrive: “In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il Sassuolo per la cessione al Napoli. Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 milioni di euro a stagione. Raspadori vuole il Napoli e giocare la Champions League. Il Napoli vuole Raspadori“.

In settimana Raspadori ed i suoi agenti cominceranno a spingere con il @SassuoloUS per la cessione al @sscnapoli . Rifiutato fin qui il rinnovo del contratto a 1.5 mln a stagione. Raspadori vuole il Napoli e giocare la @ChampionsLeague. Il Napoli vuole Raspadori. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) August 7, 2022

Napoli su Raspadori: incontro De Laurentiis-Carnevali

Ma arriva un’altra clamorosa rivelazione fatta da Luca Cerchione e Paolo Bargiggia sull’incontro che c’è stato a Castel di Sangro tra il presidente del Napoli e l’amministratore delegato del Sassuolo. “Abbiamo scoperto che durante l’incontro tra Carnevali ed il Napoli si è parlato di Lega, solo marginalmente di Raspadori. Il Sassuolo voleva far credere a entourage ragazzo che trattava cessione per spingerlo ad accettare rinnovo a 1.5mln, ma De Laurentiis offre 2 milioni di euro di ingaggio più 500 mila euro di bonus. La prossima settimana sarà infocata“. È qui che entrano in gioco gli agenti di Raspadori che dovranno spingere il Sassuolo a cedere il giocatore, anche perché non c’è la volontà di rinnovare e soprattutto la società emiliana non vuole rinnovare a certe cifre, anche perché significherebbe andare poi ad alzare anche contratti di altri giocatori come Berardi.

Intanto il Napoli sta per cedere Fabian Ruiz al Psg, portando nelle casse di Aurelio De Laurentiis circa 30 milioni di euro. Soldi che possono andare a pagare anche Raspadori. Anche perché secondo Luca Cerchione il Napoli non prenderà il sostituto di Fabian Ruiz.