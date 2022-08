Sky – Fabian al Psg, intesa vicinissima: è un pallino di Campos

Il Napoli è pronto a cedere Fabian Ruiz al Psg, nell’affare può rientrare anche il portiere Keylor Navas. Il calciatore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 ed il Napoli valuta il cartellino di Fabian Ruiz circa 30 milioni di euro. Sky fa sapere che il centrocampista è sempre stato un “pallino di Luis Campos ed è già molto vicino a trovare un’intesa economica con il Psg; i francesi ora si metteranno a lavoro con il Napoli per trovare l’accordo sulle cifre, con gli azzurri che dal canto loro non vogliono perderlo a zero, motivo per cui è molto probabile che si raggiunga l’intesa finale. Anche il Manchester United e il West Ham hanno mostrato il loro gradimento nei confronti del centrocampista spagnolo, ma senza presentare offerte concrete al Napoli“.

Fabian Ruiz al Psg, Navas nell’affare

Il giocatore è pronto ad accettare il trasferimento a Parigi ed il Napoli vuole a tutti i costi cedere il giocatore, per evitare di perderlo a parametro zero. Secondo le ultime notizie di calciomercato di Sky nell’affare che porta Fabian Ruiz al Psg si parla anche di Navas al Napoli. Il portiere costaricano è uno di quei calciatori che farebbero comodo a Luciano Spalletti che da tempo chiede un portiere, ma per ora non è ancora arrivato. Dalla redazione di Sky fanno sapere che l’affare non è legato al trasferimento di Navas in azzurro, ma sicuramente si dialogherà anche in questo senso.