Chiellini gioca a pallavolo, viene graziato anche in Mls – VIDEO

Giorgio Chiellini commette un clamoroso fallo di mano nel match tra il Real Salt Lake ed i Los Angeles. Il difensore ex Juventus quando si è visto scavalcare dal pallone ha colpito la palla con entrambe le mani, facendo scattare immediatamente le proteste dei giocatori avversari. Veramente clamoroso l’intervento di Chiellini che ha capito di non poter intervenire e quindi ha deciso di stopparlo come una sorta di muro di pallavolo.

Tutti si aspettavano che Chiellini fosse espulso, ma l’arbitro gli ha sventolato solo il cartellino giallo, davanti invece ad un fallo di mano che poteva sicuramente essere punito con il cartellino rosso. Insomma Chiellini è stato graziato anche nel campionato americano. Alla fine i Los Angeles hanno vinto la partita per 4-1, vittoria che c’è stata anche il Toronto di Insigne che ha segnato il primo gol in Mls.