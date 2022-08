Insigne: dribbling e primo super gol con il Toronto – VIDEO

Il Toronto batte 4-3 il Nashville, vittoria conquistata anche grazie al primo gol in Mls di Lorenzo Insigne. L’ex giocatore del Napoli segna il gol del 2-4 e partecipa al festival delle reti in una partita scoppiettante in cui la squadra canadese ha fatto registrare anche la doppietta di Osorio ed il gol di Bernardeschi. Una vittoria importante per il Toronto che continua la rincorsa ai playoff nel gruppo Est, ma con la settima in classifica ci sono ancora quattro punti di distanza.

Mls, primo gol di Insigne: il tiro a giro col Toronto

Insigne con i capelli tinti di giallo festeggia il gol con il pallone sotto la maglia ed il pollice a forma di ciuccio, mentre nelle giornate precedenti era stato protagonista anche con un assist al bacio per Bradley. Il suo primo gol con il Toronto in Mls è sicuramente di pregevole fattura, dove si vede gran parte del suo repertorio, sia in termini di tecnica che di balistica. L’attaccante italiano ha prima saltato due avversari con una finta, prendendoli in controtempo, poi ha liberato il suo destro a giro che si è infilato sul palo alla destra del portiere avversario, che non ha potuto fare altro che guardare il pallone che si infilava in porta. Insomma una prima volta importante per Insigne, che di certo non dimenticherà questa prima emozione con indosso la maglia del Toronto. Squadra che con un mercato sontuoso sta cercando di rilanciare le sue ambizioni al titolo, anche se i nuovi giocatori sono arrivati a campionato già avviato. Insigne, Criscito e Bernardeschi hanno il dovere far fare quel salto di qualità che il club ha intenzione di compiere anche nei prossimi anni, tenendo in rosa i campioni presi della Serie A.