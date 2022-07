Insigne esordio con assist di tacco: Toronto è già sua, battuta Charlotte – VIDEO

L’esordio di Lorenzo Insigne con Toronto è già di quelli da incorniciare, assist di tacco a Bradley contro Charlotte. Il talento napoletano ha finalmente giocato la sua prima partita in MLS con la maglia della squadra canadese. Un ottimo impatto quello di Insigne con il calcio americano, dato che il suo club è riuscito a battere 4-0 Charlotte. Insigne ha contribuito alla vittoria di Toronto in maniera decisiva, nonostante non sia entrato sul tabellino dei marcato. I gol di Toronto-Charlotte, sono stati segnati da Bradley, Osorio, e Bernardeschi.

Insomma l’esordio di Insigne col Toronto in MLS, avvenuto il 24 luglio 2022, è stato molto buono, nonostante non sia ancora nella migliore condizione fisica. Il talento ex Napoli è partito titolare ma è uscito nel finale proprio perché deve ancora essere al top della forma. Il giocatore sta lavorando in queste settimane per smaltire un problema alla caviglia e per inserirsi negli schemi del suo tecnico. È chiaro che un giocatore della sua tecnica in MLS faccia la differenza anche se non è al 100%. Ma Insigne vuole dare il massimo e quindi si è messo sotto con gli allenamenti, convinto di voler portare almeno un titolo durante la sua permanenza a Toronto. Davanti ha tanto tempo, avendo firmato un contratto di 5 anni.