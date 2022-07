Napoli Barak e Simeone dal Verona: ma anche due cessioni, la strategia di De Laurentiis

Il Napoli è impegnato nelle manovre di calciomercato con gli azzurri che puntano a Barak e Simeone del Verona. I due nomi sono ritornati con forza nelle ultime ore, dato che proprio da Verona arrivano voci insistenti di un interessamento della società di Aurelio De Laurentiis che ieri ha parlato di Simeone anche durante l’intervista a Kiss Kiss Napoli. La società partenopea ha detto addio a Mertens e sta per salutare anche Petagna, quindi qualcosa in attacco deve fare, ma prima bisogna vendere Petagna al Monza. Mentre per il sostituto di Mertens si attende, si scruta, si valuta, nonostante il campionato del Napoli cominci il 15 agosto ed il ritiro di Castel di Sangro sta entrando nel vivo.

Calciomercato: Simeone e Barak al Napoli

A Spalletti andrebbe consegnata una squadra completa fin da subito, ma il Napoli sta valutando tutte le possibilità di calciomercato e quindi attende, valuta e scruta. C’è chi dice che stia perdendo tempo prezioso, visto che Mertens è già andato via ad esempio, ma le strategie di De Laurentiis sono queste, prendere o lasciare. Intanto anche Zielinski può essere ceduto, così come Fabian Ruiz, entrambi finiti nel mirino del West Ham. Il Napoli valuta alternative e per ora le piste più calde sono quelle di Barak e Simeone.

Ecco quanto scrive Gazzetta: “Inizialmente la richiesta per Barak era intorno ai 14 milioni. Ma è altrettanto vero che in questi mesi nessuna offerta diretta è arrivata e il ceco che da trequartista ha chiuso in doppia cifra (11 reti) il suo campionato, è rimasto un po’ deluso. Antonin Barak cerca il salto di qualità e sarebbe felice di poter giocare la Champions League con gli azzurri. Ancora la trattativa specifica deve decollare, mentre quella per Simeone è già in via di definizione. Impegni per venticinque milioni. Questa la cifra massima che il Napoli vuole spendere per entrambe le operazioni. Dunque considerando 15 milioni il centravanti argentino, 10 sarebbe la valutazione per il centrocampista”.