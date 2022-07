Zielinski c’è il Bayern, ma il West Ham è scatenato: il Napoli pensa alla cessione

Piotr Zielinski è il pezzo pregiato del mercato del Napoli, uno dei pochi rimasti in rosa insieme con Osimhen. Sul giocatore c’è l’interesse concreto del West Ham che ha investito già circa 42 milioni di euro per Gianluca Scamacca e vuole prendere anche Kostic. Il club inglese, arrivato settimo nell’ultima Premier League, ha comunque una quantità importante di soldi per fare calciomercato, segnale di quanto sia profonda la spaccatura economica tra il campionato italiano e quello inglese.

Bayern Monaco su Zielinski

Secondo Corriere dello Sport sul giocatore polacco ci sono anche i tedeschi del Bayern. Ecco come il quotidiano sportivo riassume le principali novità di calciomercato di oggi del Napoli: “In stand-by la posizione di Deulofeu: senza una cessione (Ounas?) non ci sarà spazio in rosa per un altro attaccante. Si troverà, il posto, a gennaio, per Solbakken, il norvegese che arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dal Bodø/Glimt. Altri movimenti saranno legati a eventuali uscite. Il Bayern, ad esempio, ha fatto un tentativo per Zielinski: 20 milioni. Troppo pochi. Sul centrocampista polacco c’è anche il West Ham“. La cessione di Zielinski a West Ham e Bayern Monaco viene benedetta da Paolo Specchia, ma porterebbe sicuramente enorme malcontento tra i tifosi che anche nella notte hanno contestato nuovamente De Laurentiis con uno striscione.