Calciomercato: Zielinski vero obiettivo del West Ham

Calciomercato Napoli il West Ham sta provando a prendere Piotr Zielinski per portarlo in Premier League. Nella giornata di ieri si è diffusa la voce che il club inglese sarebbe fortemente interessato a Lozano. Ma a quanto pare il vero obiettivo degli Hammers è Zielinski. Il centrocampista vive un momento di difficoltà a Napoli, ma ha sempre detto di voler restare in maglia azzurra. Giuntoli non ha dichiarato nessuno incedibile, quindi con una giusta offerta tutti possono andare via.

Il Napoli valuta Zielinski circa 45 milioni di euro, anche perché la società di De Laurentiis ha sempre puntato sul giocatore che si è integrato perfettamente a Napoli. Dunque se ne priverebbe solo davanti ad un’ottima offerta economica. Il West Ham valuta Zielinski anche perché David Moyes ha chiesto espressamente un centrocampista offensivo. Ma in soccorso del giocatore polacco arriva anche il nuovo modulo scelto da Luciano Spalletti. Il tecnico toscano vuole giocare con il 4-3-3, da interno di centrocampo Zielinski può dare il meglio di se, lo ha fatto vedere già con Sarri quindi è possibile che spinga ancora di più per restare al Napoli, nonostante le richieste di mercato. Al momento sembra davvero complicato che Zielinski possa lasciare la maglia azzurra per la Premier League.